صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی مویشی منڈی کے خلاف پیرا کا کریک ڈاؤن

  • سرگودھا
غیر قانونی مویشی منڈی کے خلاف پیرا کا کریک ڈاؤن

غیر قانونی مویشی منڈی کے خلاف پیرا کا کریک ڈاؤن فرید چوک میں غیر قانونی منڈی کو خالی کروا دیا گیا، بیو پاریوں کو وارننگ

پینسرہ (نمائندہ دنیا )سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر پیرا فیصل آباد صدر ڈاکٹر محمد ذیشان ارشاد نے رات گئے فرید چوک کا اچانک دورہ کیا، جہاں غیر قانونی مویشی منڈی قائم ہونے کی اطلاع موصول ہوئی تھی۔دورے کے دوران موقع پر بڑی تعداد میں جانوروں کی خرید و فروخت جاری تھی، جس پر فوری کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی منڈی کو خالی کروا دیا گیا۔پیرا ٹیم نے موقع پر موجود بیوپاریوں اور متعلقہ افراد کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ صرف حکومت کی مقرر کردہ مویشی منڈیوں میں ہی خرید و فروخت کریں اور کسی بھی عوامی مقام یا سڑک پر غیر قانونی منڈی قائم نہ کریں۔کارروائی کے دوران علاقے کا مکمل جائزہ لیا گیا جبکہ ٹریفک کی روانی اور عوامی سہولت کو بھی یقینی بنایا گیا۔ڈاکٹر محمد ذیشان ارشاد نے واضح کیا کہ شہر میں غیر قانونی مویشی منڈیوں کے قیام کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

عید سے قبل سرکاری ملازمین ،ورکرز کو تنخواہیں دی جائیں ،کمشنر راولپنڈی

پولیو کے خاتمہ کیلئے ہر بچہ تک رسائی ضروری ،ڈپٹی کمشنر

عیدالاضحی ،اوورلوڈنگ اورزائد کرایہ کی وصولی پر کارروائی کا حکم

قائم مقام امریکی سفیر کا دورہ نیوٹیک ، تعاون بڑھانے کا عزم

ایگزام بینک اور پی ایس ڈبلیو پاکستانی برآمدات بڑھانے پر متفق

ایگزیکٹو ڈویلپمنٹ انسٹیٹیوٹ ،قیادتی ترقیاتی پروگرام کا انعقاد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (3)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیہات میں شہری بلائیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
28ویں ترمیم بمقابلہ 18ویں ترمیم
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
ایک ادارہ، 109نوبیل انعام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کالا دھن اور چِٹّا پاؤڈر
آصف عفان
امیر حمزہ
زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے مگر؟
امیر حمزہ