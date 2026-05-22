مہنگا چکن بیچنے پر پر 2 دکانداروں پر مقدمات، جرمانے
پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ریاض حسین انجم نے قیمتوں پر عملدرآمد چیک کیا
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ایڈمن آفیسر/پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ریاض حسین انجم نے چکن مہنگے داموں فروخت کرنے پر دو چکن فروشوں کے خلاف مقدمات درج کرائے اور اوورچارجنگ پر مجموعی طور پر 20 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا۔انہوں نے جیل روڈ، ڈائیوو روڈ سمیت مختلف علاقوں میں چکن کی قیمتوں پر عملدرآمد چیک کیا اور مقررہ نرخ سے زائد قیمت وصول کرنے پر موقع پر ہی کارروائی کی۔ریاض حسین انجم نے کہا کہ اشیائے ضروریہ کی من مانی قیمتیں وصول کرنے والوں سے کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔