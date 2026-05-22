صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک چین دوستی کی 75ویں سالگرہ پر تقریب کا انعقاد

  • سرگودھا
پاک چین دوستی کی 75ویں سالگرہ پر تقریب کا انعقاد

پاک چین دوستی کی 75ویں سالگرہ پر تقریب کا انعقاد سی پیک منصوبہ، ہمارے قومی مستقبل کیلئے اہم معاشی سنگ میل کی حیثیت رکھتا

خوشاب(نمائندہ دنیا )ضلعی انتظامیہ خوشاب کی زیر نگرانی پاک چین دوستی کی 75ویں سالگرہ کے حوالے سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خوشاب غزالہ کنول اور اسسٹنٹ کمشنر خوشاب چوہدری ضیااﷲ نے بطور مہمانِ خصوصی پاکستان اور چین کے قومی پرچم لہرائے ۔پرچم کشائی کے دوران پنجاب پولیس کے چاک و چوبند دستے دونوں پرچموں کو سلامی دی۔ شرکا نے تقریب نے پاک چین دوستی ، پاک فوج اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے اور پاک چین دوستی کے 75سالہ دور مکمل ہونے پر پاکستان اور چینی عوام کو مبارکباد پیش کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خوشاب غزالہ کنول کا کہنا تھا کہ پاک چین دوستی پوری دنیا میں عیاں ہے ، پاک چین دوستی ہمالیہ سے اونچی اور سمندر سے گہری ہے انہوں نے کہا پاکستان اور چین کے مابین مثالی سفارتی تعلقات کے 75سال چین اور پاکستان کی تاریخ کا روشن باب ہیں انہوں نے کہا کہ پاک چائنہ سی پیک منصوبہ، ہمارے مستقبل کیلئے اہم معاشی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے ۔ تقریب میں قائم مقام سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر احمد خان،سی ای او ایجوکیشن محمد عیسی لالی ،اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ملک اظہر اعوان ،ریسکیو، 1122، سول ڈیفنس اساتذہ ایم سی کے افسران کے علاوہ ڈی سی آفس ودیگر محکموں کے افسران شریک تھے ۔آخر میں دونوں ممالک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چنیوٹ: ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی ہوم ڈپارٹمنٹ کا اجلاس

پاکستان،چین کے سفارتی تعلقات کی سالگرہ پر تقریب

اسسٹنٹ کمشنر اٹھارہ ہزاری کا چناب کالج کا دورہ، تعلیمی و ترقیاتی امور کا جائزہ

بازاروں میں ترقیاتی کام عید خریداری میں پریشانی کا سامنا

شاہد شہید روڈ پر ٹریفک جام، شہریوں کو شدید مشکلات

عیدالاضحیٰ پر نکاسی آب کا نظام فعال رکھنے کیلئے واسا متحرک

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (3)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیہات میں شہری بلائیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
28ویں ترمیم بمقابلہ 18ویں ترمیم
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
ایک ادارہ، 109نوبیل انعام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کالا دھن اور چِٹّا پاؤڈر
آصف عفان
امیر حمزہ
زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے مگر؟
امیر حمزہ