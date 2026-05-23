صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں، چشمہ اور گردونواح میں باولے کتوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ

  • سرگودھا
کندیاں، چشمہ اور گردونواح میں باولے کتوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ

کندیاں(نمائندہ دنیا )کندیاں، چشمہ اور گردونواح میں موسم گرما کا آغاز ہوتے ہی آوارہ اور باولے کتوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔

 جسکے باعث شہری شدید خوف و ہراس کا شکار ہیں مختلف محلوں، بازاروں اور گلیوں میں کتوں کے غول آزادانہ گھومتے دکھائی دیتے ہیں جبکہ کئی افراد کے کاٹے جانے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ میونسپل کمیٹی اور متعلقہ اداروں کی جانب سے آوارہ اور باولے کتوں کو تلف کرنے یا ان کی روک تھام کے لیے کوئی مؤثر اقدامات نظر نہیں آ رہے جس سے صورتحال دن بدن سنگین ہوتی جا رہی ہے خصوصاً بچوں، خواتین اور بزرگ افراد کو گھروں سے نکلنے میں مشکلات کا سامنا ہے شہریوں نے ضلعی انتظامیہ، محکمہ صحت اور میونسپل کمیٹی سے فوری نوٹس لینے خصوصی مہم چلانے اور آوارہ کتوں کے خاتمے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

غریب بچوں کی فلاح و بہبود اور تعلیم مشترکہ ذمہ داری ،چیئرمین سینیٹ

سپر ٹیکس ختم ،سیلز ٹیکس سنگل ڈیجٹ پر لایا جائے ،کاشف چودھری

ورکرز ویلفیئر فنڈ اور نادرا کے درمیان تاریخی معاہدہ

بحریہ یونیورسٹی میں مصنوعی ذہانت اور ذہنی صحت پر سمپوزیم

پی ایچ اے کے ملازمین تنخواہ سے محروم

اسلام آباد ،13اشتہاریوں سمیت 24جرائم پیشہ افراد گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
خاندان خطرات کی زد میں !
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کس کس بات کا رونا روئیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگل کا قانون
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
عوام ہی قربانی کا بکرا کیوں؟
افتخار احمد سندھو
اُم ایمن
بنگال میں جمہوریت کی پامالی
اُم ایمن
مفتی منیب الرحمٰن
حاجی کیلئے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم
مفتی منیب الرحمٰن