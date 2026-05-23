صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کاقربانی کے جانوروں کے سیل پوائنٹس کا دورہ

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر کاقربانی کے جانوروں کے سیل پوائنٹس کا دورہ

ڈپٹی کمشنر کاقربانی کے جانوروں کے سیل پوائنٹس کا دورہ شہریوں کیلئے ٹھنڈے پانی، سایہ دار مقامات اور بہتر ماحول کی فراہمی یقینی بنائی جائے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) ڈپٹی کمشنر حسین احمد رضا چوہدری نے عیدالاضحیٰ کے سلسلہ میں شہر میں قائم قربانی کے جانوروں کے سیل پوائنٹس اور مویشی منڈیوں کا دورہ کیا اور وہاں کیے گئے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، اسسٹنٹ کمشنر سرگودھا، ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو سٹاک، سی او او پی سی ایم ایم ڈی سی اور دیگر متعلقہ افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے خریداروں اور بیوپاریوں کیلئے فراہم کی جانے والی سہولیات، لائیو سٹاک سٹالز، صفائی ستھرائی، سکیورٹی، پانی کی فراہمی، لائٹنگ اور دیگر انتظامات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ دو سے تین روز میں گرمی کی شدت میں اضافے کے امکانات ہیں، لہٰذا جانوروں اور شہریوں کیلئے ٹھنڈے پانی، سایہ دار مقامات اور بہتر ماحول کی فراہمی یقینی بنائی جائے ۔انہوں نے کہا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے پیشگی انتظامات مکمل رکھے جائیں جبکہ رات کے اوقات میں مناسب لائٹنگ کا بھی خصوصی اہتمام کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

1421یوسیز سرکاری دفاتر سے محروم ،مکین پریشان

ٹھوکر نیازبیگ :گورنمنٹ ہائیر سیکنڈری سکول میں سولر سسٹم نصب

گورنر سلیم حیدرسے محتسب پنجاب عائشہ حامد کی ملاقات

بیوہ کوٹہ کیسز کی سنٹرلائزڈ پراسیسنگ ختم کرنیکی سفارش

جنرل ہسپتال:آپریشن تھیٹر میں فالس سیلنگ گرنے کی رپورٹ پرنسپل کو پیش

مویشیوں کی غیر قانونی ترسیل کے خلاف کارروائیوں کی ہدایت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
خاندان خطرات کی زد میں !
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کس کس بات کا رونا روئیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگل کا قانون
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
عوام ہی قربانی کا بکرا کیوں؟
افتخار احمد سندھو
اُم ایمن
بنگال میں جمہوریت کی پامالی
اُم ایمن
مفتی منیب الرحمٰن
حاجی کیلئے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم
مفتی منیب الرحمٰن