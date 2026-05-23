گیسٹرو اور ڈائریا اکے مریض بچوں کی تعداد میں اضافہ
گیسٹرو اور ڈائریا اکے مریض بچوں کی تعداد میں اضافہ صاف پانی کی عدم فراہمی کی وجہ سے وباء پر قابو پانامشکل ہوتا جا رہا ، ڈاکٹرز
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) شدید گرمی کے دوران شہر میں آبی اور ماحولیاتی آلودگی کی خطرناک صورتحال گیسٹرو اور ڈائریا کے مریض بچوں کی تعداد میں اضافہ کا موجب بن رہی ہے ،ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس موسم میں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات اور پینے کے صاف پانی کی عدم فراہمی کی وجہ سے گیسٹرواور ڈائریا کی وباء پر قابو پانا انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے دوسری طرف سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے تناسب سے سہولیات کی عدم فراہمی سے لواحقین بھی بے حال ہو کر رہ گئے ہیں،جبکہ مریضوں کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں،دوسری جانب پرائیویٹ کلینک بھی گیسٹرواور ڈائریا کے مریضوں سے بھرے پڑے ہیں اور عطائی بھی صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھا کر لوٹ مار میں مصروف ہیں۔