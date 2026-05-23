صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہنگائی کیخلاف جماعت اسلامی کوٹ مومن کا احتجاجی مظاہرہ

  • سرگودھا
مہنگائی کیخلاف جماعت اسلامی کوٹ مومن کا احتجاجی مظاہرہ

مہنگائی کیخلاف جماعت اسلامی کوٹ مومن کا احتجاجی مظاہرہ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے جن پر نعرے درج تھے

کوٹ مومن (نمائندہ دنیا) پٹرول، ڈیزل، بجلی اور اشیائے ضروریہ کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف جماعت اسلامی کوٹ مومن کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے کی قیادت امیر جماعت اسلامی کوٹ مومن رانا ندیم علی، انچارج الخدمت فاؤنڈیشن رانا امان اللہ اور قیم جماعت اسلامی رانا عمر فاروق نے کی۔اس موقع پر آفتاب اللہ فوجی، محمد یعقوب، راؤ طفیل، مہتاب اللہ اور ساجد گوندل سمیت کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مہنگائی کے خلاف نعرے درج تھے ۔مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پٹرولیم مصنوعات، بجلی کے نرخ اور اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ عوام پر ظلم کے مترادف ہے ۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مہنگائی پر فوری قابو پایا جائے اور عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے ، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زکریا یونیورسٹی:سمر سمسٹر آن لائن پڑھانے کا فیصلہ، ایس او پیز جاری

میپکو کا عید پر بلا تعطل بجلی فراہمی کا اعلان

وہاڑی میں ریونیو اہداف اور کنڈونیشن فیس معاملات کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر لودھراں کا سائلین کے مسائل فوری حل کرنے کا حکم

ڈپٹی کمشنر کا دورہ چلڈرن ہسپتال، بریفنگ میں شرکت

کہروڑپکا میں عیدالاضحی صفائی پلان مکمل، 900 اہلکار متحرک

آج کے کالمز

خورشید ندیم
خاندان خطرات کی زد میں !
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کس کس بات کا رونا روئیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگل کا قانون
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
عوام ہی قربانی کا بکرا کیوں؟
افتخار احمد سندھو
اُم ایمن
بنگال میں جمہوریت کی پامالی
اُم ایمن
مفتی منیب الرحمٰن
حاجی کیلئے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم
مفتی منیب الرحمٰن