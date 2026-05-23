صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ممکنہ سیلابی صورتحال ریسکیو1122کا فرضی مشقوں کا انعقاد

  • سرگودھا
ممکنہ سیلابی صورتحال ریسکیو1122کا فرضی مشقوں کا انعقاد

ممکنہ سیلابی صورتحال ریسکیو1122کا فرضی مشقوں کا انعقاد ٹیموں نے صورتحال کے دوران پانی میں ڈوبتے لوگوں کی جان بچانے کا مظاہرہ کیا

میانوالی (نامہ نگار)ضلعی انتظامیہ میانوالی اور ریسکیو 1122کے زیر اہتمام ٹی ڈی سی پی ریزار ٹ ماڑی انڈس کے مقام پر ممکنہ سیلابی صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے سلسلہ میں فرضی مشقوں کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مختلف محکموں کی جانب سے لگائے گئے ایمرجنسی فلڈ ریلیف کیمپس کا تفصیلی معائنہ کیا۔ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال نے ڈپٹی کمشنر کو ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان، ایمرجنسی سازو سامان و مشینری سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ موک ایکسرسائز کے دوران ریسکیو 1122 کی جانب سے واٹر ریسکیو ٹیموں نے ممکنہ سیلابی صورتحال کے دوران پانی میں ڈوبتے لوگوں کی جان بچانے کا عملی مظاہرہ کیا۔ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے ریسکیو اسکاؤٹس ٹیم سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے جذبے اور خدمات کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں ریسکیو 1122 کا رسپانس اور کارکردگی ہمیشہ مثالی رہی ہے ۔ انہوں نے کنڈل کے مقام پر دریائے کرم میں حالیہ سیلابی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مشکل حالات کے باوجود ریسکیو اہلکاروں نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 300 افراد کو بحفاظت ریسکیو کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ڈیفنس میں رہائشی پروجیکٹ کی انتظامیہ سے رہائشیوں اور کرایہ داروں کا ڈیٹا طلب

صوبائی وزیر جیل خانہ جات کاوزیراعلیٰ ہاؤس پبلک کمپلینٹ سیل کا دورہ

بلدیہ عظمیٰ کی کونسل اجلاس آج ہوگا

قتل، اغوا، زیادتی اور کاروکاری پرفوری کارروائی کی ہدایت

ایم ڈی سالڈ ویسٹ کا آلائشیں دفنانے کے اقدامات کا معائنہ

مختلف علاقوں کو گیس کی فراہمی معطل کرنے کا اعلان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
خاندان خطرات کی زد میں !
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کس کس بات کا رونا روئیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگل کا قانون
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
عوام ہی قربانی کا بکرا کیوں؟
افتخار احمد سندھو
اُم ایمن
بنگال میں جمہوریت کی پامالی
اُم ایمن
مفتی منیب الرحمٰن
حاجی کیلئے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم
مفتی منیب الرحمٰن