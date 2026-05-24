صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں :گندم کا بحران شدت اختیار کر گیا، قیمتیں آسمان پر

  • سرگودھا
کندیاں :گندم کا بحران شدت اختیار کر گیا، قیمتیں آسمان پر

کندیاں :گندم کا بحران شدت اختیار کر گیا، قیمتیں آسمان پر عام شہری گندم کی خریداری کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور

کندیاں (نمائندہ دنیا)شہر اور گردونواح میں گندم کا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے جس کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔تفصیلات کے مطابق ذخیرہ اندوزوں نے بڑی مقدار میں گندم سٹاک کر لی ہے ، جس کے نتیجے میں عام شہری گندم کی خریداری کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔مارکیٹ میں گندم کی فی بوری قیمت 11ہزار سے 12 ہزار روپے تک پہنچ گئی ہے ، جبکہ آٹے اور گندم کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے غریب اور متوسط طبقے کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے ۔شہریوں نے متعلقہ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے اور سرکاری نرخوں پر گندم کی فراہمی یقینی بنا کر مصنوعی بحران کا خاتمہ کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

غیرقانونی مویشی منڈیوںکیخلاف مقدمے کافیصلہ

عالمی بینک کے وفد کی میئر اور واٹرکارپوریشن حکام سے ملاقات

بلدیہ عظمیٰ کی کونسل کا اجلاس مختلف قراردادیں منظور

نومولود بچی کو فریق بنانے کے خلاف درخواست مسترد

ایف آئی اے نے سری لنکاجانے والا مشکوک مسافر آف لوڈکردیا

ٹریلر نے موٹرسائیکل سوار کو کچل دیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مٹی میں چراغ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
امریکہ کو مروڑ پڑ رہے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
A Few Good Men
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو محاذوں پر شکست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزندی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک چین 75سالہ دوستی کا روشن سفر
محمد عبداللہ حمید گل