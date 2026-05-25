عمران خا ن سے ملا قاتیں ا ن کا بنیا د ی حق ، آصف جیلانی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سینئر رہنماتحریک انصاف آصف جیلانی کچھیلا ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ با نی چیئرمین پی ٹی آئی سے ا ن کے وکلا عزیز اقار ب اور پا رٹی عہدیدارا ن کی ملا قاتیں ا ن کا بنیا د ی حق ہے ا گر ا ن ملاقاتوں پر پاپند ی ر ہی تو پھر مسائل پیدا ہو ں گے ا س سلسلہ میں احتجاج کر نا پی ٹی آئی کا حق ہے۔
پا کستا ن کی سب سے بڑ ی جمہور ی قوت پی ٹی آئی نے ہمیشہ ہی پر امن احتجاج کیا ہے حکو مت کو یہ با ت سمجھ لینی چا ہیے کہ سیاسی مسائل کا حل سیاسی ہو نا چا ہیے پی ٹی آئی کے گر فتار ارکان اسمبلی کو فی الفور رہا کیا جا ئے