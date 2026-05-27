ساہی وال/ سرگودہا میں نماز عید کےوقات سرگودھا 27 مئی ، 2026

ساہی وال/ سرگودہا (نمائندہ دنیا)نماز عید کے اوقات جامع مسجد پرانی سبزی منڈی چوک 5:30 بجے , جامع مسجد خدیجہ الکبری شہزاد پارک 5:40بجے , جامعہ خالد بن ولید سیم نالا 7:00بجے ، جامع مسجد پیر چاننا لاری اڈہ 7:00 بجے ، ونیاں والی عید گاہ 8:00 بجے ، شہانی عید گاہ 8:00 بجے ، عید گاہ حقانیہ 9:00 بجے۔

