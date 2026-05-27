صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلعی انتظامیہ اور ستھراپنجاب اتھارٹی نے تمام تیاریاں مکمل

  • سرگودھا
ضلعی انتظامیہ اور ستھراپنجاب اتھارٹی نے تمام تیاریاں مکمل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق عید قربان پر سرگودھا ضلع کو صاف ستھرا رکھنے کے لئے ضلعی انتظامیہ اور ستھراپنجاب اتھارٹی نے تمام تیاریاں مکمل ہیں۔

ڈپٹی کمشنر حسین احمد رضا چوہدری نے بتایا کہ تمام تحصیلوں میں ویسٹ ورکرز گھر گھر جاکر قربانی کے جانوروں کی الائشیں جمع اور انہیں مناسب انداز میں شہر سے باہر تلف کیا جائے گا۔انہوں نے بتایا کہ عیدگاہوں، مساجد،پارکوں اور دیگر کھلے مقامات پر عید الاضحی کی نماز کے لئے بھی صفائی اپریشن مکمل اور مساجد و عید گاہوں کو فنائل اور عرق گلاب سے معطر کیا گیا ہے ۔انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ عید قربان پر ویسٹ ورکرز سے تعاون کریں اور قربانی کے جانوروں کی الائشیں کھلیعام،نہروں،سیوریج نالوں وغیرہ میں پھینکنے کی بجائے ورکرز کے حوالے کریں تاکہ صاف ستھرا ماحول برقرار رکھا جاسکے ۔انہوں نے کہا کہ عید کے ایام میں شہریوں کی شکایات کو تیز رفتاری سے نمٹایا جائے گا اور ضلعی ہیڈکوارٹر پر کنٹرول رومز فعال ہونے کے علاوہ تمام انتظامی مشینری فیلڈ میں سرگرم عمل رہے گی جن کی مانیٹرنگ کا بھی خصوصی میکنزم وضع کیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ناردرن بائی پاس پر مویشی منڈی اختتام پذیر

عید سے قبل اشیا خورونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں

خاتون کے قتل کا مقدمہ پڑوسی پولیس اہلکار کیخلاف درج

موٹر سائیکل سوار کو حادثہ

مویشیوں کی نگرانی کرنے والے نوجوان لٹ گئے

محراب پور:خودسوزی کرنیوالا جیالا5روز بعد دم توڑ گیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
سلگتے ارمان اپنے بھی تو ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دو سپاہی اور ایک گداگر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
2026-27ء کا بجٹ اور تعلیم
شاہد صدیقی
سلمان غنی
وزیراعظم کے دورۂ چین کے ثمرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
قربانی، احساس اور انسانیت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
یوم النحر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر