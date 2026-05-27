صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دیہی علاقوں سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کا شہر کی طرف رخ

  • سرگودھا
دیہی علاقوں سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کا شہر کی طرف رخ

ٹریفک کا ایکشن پلان مناسب حکمت عملی اختیار نہ کئے جانے کے باعث فلاپ رہا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) عید کی تیاریوں کے سلسلہ میں قرب و جوارکے دیہی علاقوں سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کا شہر کی طرف رخ، بازاروں میں گھمسان کا رن ،اورٹریفک کنٹرول کا ایکشن پلان افرادی قوت کی کمی اور مناسب حکمت عملی اختیار نہ کئے جانے کے باعث فلاپ رہا،جبکہ بازاروں میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے باعث ہونیوالی کھدائیوں، وہیکلز کی غلط پارکنگ اورتجاوزات کی بھرمار کے باعث خریداروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا،کچہری بازارروڈ، آزاد روڈ، بلاک نمبر12، خوشاب روڈ،فاطمہ جناں روڈ ،یونیورسٹی روڈ سمیت دیگر اہم شاہراؤں پر وقفہ وفقہ سے ٹریفک جام ہوتا رہا۔

کچھ مقامات پر ٹریفک اہلکار گاڑیاں سیدھی کرواتے جبکہ کوٹ فرید روڈ،بھلوال روڈ،جھال چکیاں روڈ ،موہنی روڈ،جھنگ روڈ پر ٹریفک پولیس کے ناکوں اور چالان کرتے نظر آئے ،،دوسری طرف ٹریفک حکام نے اس سلسلہ میں لوگوں کو مورد الزام ٹھہرایا کہ شاہرائیں لوگوں کی طرف سے غلط پارکنگ کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ،منع کرنے کے باوجود لوگ غلط جگہ سے اپنی گاڑیاں یا موٹر سائیکل ہٹانے میں اپنی توہین سمجھتے ہیں ،جبکہ شہریوں کا کہنا کہ یہ بازاروں میں ہر طرح کی ممنوعہ ٹریفک کو اجازت اور غیر دانشمندانہ حکمت عملی کا نتیجہ ہے ،جو کہ ایک روایتی شکل اختیار کر چکا ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

عیدپر غیر معمولی سکیورٹی انتظامات کرلئے :عثمان ٹیپو

شادی شدہ خواتین سمیت 7افراد کو اغوا کرلیا گیا

ڈاکو ئوں نے دکاندار سے سوالاکھ نقدی ،فون لوٹ لیا

اوکاڑہ :ٹریفک حادثات،1شخص جاں بحق ‘4شدید زخمی

منشیات فروشی کا الزام 14 ملزموں کیخلاف مقدمات درج

آج کے کالمز

ایاز امیر
سلگتے ارمان اپنے بھی تو ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دو سپاہی اور ایک گداگر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
2026-27ء کا بجٹ اور تعلیم
شاہد صدیقی
سلمان غنی
وزیراعظم کے دورۂ چین کے ثمرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
قربانی، احساس اور انسانیت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
یوم النحر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر