سرگودھا’ شاہپور اور میانوالی کی جیلوں میں اسیران کیلئے خصوصی تقریبات پکوانوں سے قیدیوں کی تواضع
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا’ شاہپور اور میانوالی کی جیلوں میں بھی عید الاضحی مذہبی عقیدت و احتراج و جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی۔
جیلوں کی مساجد میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے ’ اسیران کیلئے خصوصی تقریبات میں سرکاری طور پر مٹھائیاں و طرح طرح کے پکوانوں سے قیدیوں اور حوالاتیوں کی تواضع کی گئی عید اور ٹرو کے روز سرگودھا ’شاہپور ’میانوالی کی جیلوں میں بند قیدیوں ’ حوالاتیوں کو گھروں سے کھانا و یگر اشیائے خورو نوش منگوانے کی بھی سہولت مہیا کی گئی ۔