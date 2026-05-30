شادی شدہ خاتون کو2سالہ بیٹی سمیت اغوا کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)شادی شدہ خاتون کو مبینہ طور پر دو سالہ بیٹی سمیت اغوا کرلیا گیا۔تھانہ رضا آباد کے علاقے میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے سردار نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اس کی اہلیہ اور دو سالہ بیٹی گلشن کو مبینہ طور پر گھر سے اغواء کر لیا اور نامعلوم مقام پر منتقل کردیا گیا۔ تاہم پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔