صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیوہ خاتون کو 15 سال بعد وراثتی حق دلوا دیا گیا

  • سرگودھا
بیوہ خاتون کو 15 سال بعد وراثتی حق دلوا دیا گیا

بیوہ خاتون کو 15 سال بعد وراثتی حق دلوا دیا گیا پولیس تھانہ درخواست جمال خان کی کارروائی، 8 کنال اراضی واگزار

 ڈیرہ غازیخان (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ڈی پی او صادق بلوچ کی ہدایت پر پولیس تھانہ درخواست جمال خان نے کارروائی کرتے ہوئے ایک بیوہ خاتون کو 15 سال بعد اس کا وراثتی حق دلوا دیا۔ پولیس کے مطابق خاتون کا اپنے بھائی کے ساتھ 8 کنال وراثتی اراضی کا تنازع چل رہا تھا جو اس کے والد نے اپنی زندگی میں اسے دی تھی، تاہم گزشتہ 15 برس سے مذکورہ اراضی اس کے قبضے میں نہیں تھی۔ پولیس نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے قانونی کارروائی عمل میں لائی جس کے بعد 8 کنال اراضی خاتون کے حوالے کر دی گئی۔ حق ملنے پر خاتون نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پولیس کی کارروائی کو سراہا اور ڈی پی او کا شکریہ ادا کیا۔ ڈی پی او صادق بلوچ نے کہا کہ خواتین، بیواؤں اور کمزور طبقات کے حقوق کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے اور کسی بھی شہری کے ساتھ ناانصافی برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید‘ رشتہ دار اور کتابیں
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
دو فون نمبر اور اداروں کی ذمہ داری
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کتب خانوں سے لے کر سکرینوں تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
عوامی بے حسی
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
عالمی طاقتوں کی نئی حکمت عملی
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
کون جیتا، کون ہارا!
مفتی منیب الرحمٰن