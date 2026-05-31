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آتش بازی کا سامان لے جانے والا شہری پکڑ اگیا

  • سرگودھا
آتش بازی کا سامان لے جانے والا شہری پکڑ اگیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)آتش بازی کا سامان لے جانے والے شہری کو حوالات پہنچا دیا گیا۔ تھانہ جھنگ بازار کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے آتش بازی کا سامان لے جانے والے شہری کو گرفتار کر لیا۔ جو دیگر شہریوں کیلئے خطرے کی علامت بنا ہوا تھا۔ جسکے قبضے سے آتش بازی کا سامان برآمد کرکے مقدمہ بھی درج کرلیا گیا ۔

آتش بازی کا سامان لے جانے والے شہری کو حوالات پہنچا دیا گیا۔ تھانہ جھنگ بازار کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے آتش بازی کا سامان لے جانے والے شہری کو گرفتار کر لیا۔ جو دیگر شہریوں کیلئے خطرے کی علامت بنا ہوا تھا۔ جسکے قبضے سے آتش بازی کا سامان برآمد کرکے مقدمہ بھی درج کرلیا گیا ۔

 

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