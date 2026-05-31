صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہوائیں چلتے ہی بجلی نظام درہم برہم، شہری مشکلات کا شکار

  • سرگودھا
ہوائیں چلتے ہی بجلی نظام درہم برہم، شہری مشکلات کا شکار

ہوائیں چلتے ہی بجلی نظام درہم برہم، شہری مشکلات کا شکار مختصر وقت کیلئے بجلی بحال ہوئی تاہم ایک گھنٹے بعد دوبارہ بند ہو گئی

مڈھ رانجھا (نمائندہ دنیا)مڈھ رانجھا اور گردونواح میں تیز ہوائیں چلتے ہی بجلی کا ترسیلی نظام معطل ہو گیا، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اطلاعات کے مطابق رات بھر بجلی غائب رہی، صبح مختصر وقت کے لیے بجلی بحال ہوئی تاہم ایک گھنٹے بعد دوبارہ بند ہو گئی۔ بجلی کی فراہمی عصر کے قریب بحال ہو سکی۔طویل لوڈشیڈنگ اور بجلی کی بندش کے باعث شدید گرمی میں بزرگوں، بچوں، مریضوں اور عام شہریوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ علاقہ مکینوں کے مطابق مڈھ رانجھا فیڈر کو فیسکو کوٹ مومن سب ڈویژن سے بجلی فراہم کی جاتی ہے ، تاہم بوسیدہ تاروں اور خستہ حال پولز کی وجہ سے معمولی موسمی خرابی بھی کئی کئی گھنٹے بجلی کی بندش کا سبب بن جاتی ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار شکایات کے باوجود بجلی کی لائنوں کی مرمت اور بہتری کے لیے کوئی مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے ۔ گزشتہ شب بھی ہوائیں چلنے کے بعد بجلی کا ترسیلی نظام کئی گھنٹوں تک معطل رہا۔علاقہ مکینوں نے فیسکو کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کی بوسیدہ لائنوں اور پولز کی فوری مرمت اور تبدیلی کو یقینی بنایا جائے تاکہ بجلی کی فراہمی میں بہتری آئے اور شہریوں کو بار بار کی پریشانی سے نجات مل سکے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

انٹر میڈیٹ امتحانات ،مراکز میں بلا تعطل بجلی فراہمی کا حکم

صحت دشمنوں کے گرد گھیرا تنگ ، گرینڈ آپریشن

اقلیتی برادری کو سہولیات فراہم کی جارہیں،رمیش اروڑہ

کپاس کو نقصان دہ کیڑوں سے محفوظ رکھنے کیلئے سرگرمیاں تیز

میپکو کا بجلی چوروں، نادہندگان کیخلاف کریک ڈاؤن

زائدالمعیادبوتلیں پینے سے بچوں کی حالت خراب

آج کے کالمز

ایاز امیر
لے دے کے ڈھنگ کے دو کام ہی ہوئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بے روزگار بھی کچھ رحم کریں
رؤف کلاسرا
مجیب الرحمٰن شامی
وزیراعظم سے ملاقات
مجیب الرحمٰن شامی
رشید صافی
ابراہیمی معاہدہ، افواہیں اور حقائق
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چاچا کرکٹ اور آلو
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان اگلا ہدف ہو گا؟
محمد عبداللہ حمید گل