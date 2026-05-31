عید کے بعد پینے کے پانی کی فراہمی کا نیا شیڈول جاری

  • سرگودھا
عید کے بعد پینے کے پانی کی فراہمی کا نیا شیڈول جاری شہریوں کو صبح اور شام کو اڑھائی، اڑھائی گھنٹے پینے کے پانی کی فراہمی کی جائیگی

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا ثاقب رضا کی ہدایت پر عید تعطیلات کے بعد شہریوں کو پینے کے پانی کی فراہمی کا نیا شیڈول جاری کردیا گیا جسکے مطابق شہریوں کو صبح اور شام کے اوقات کار میں اڑھائی، اڑھائی گھنٹے پینے کے پانی کی فراہمی کی جائیگی۔ واٹر ڈسٹری بیوشن اینڈ مینجمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے مطابق صبح کے اوقات میں ساڑھے 5 سے 8 بجے تک واٹر سپلائی جاری رہے گی اسی طرح شام کو سہہ پہر 4 سے شام ساڑھے 6 بجے تک پانی فراہم کیا جائے ڈی واسانے شہریوں سے ضرورت کے مطابق پینے کا پانی استعمال کرنیکی استدعا کرتے کہا ہے کہ مقرر کردہ شیڈول کے مطابق واٹر سپلائی جاری رہے گی۔

 

