خاتون پر سابقہ رنجش پر تشدد ،سامان کو آگ لگا دی
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش پر خاتون کو قابو کرکے تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ گھریلو سامان کو آگ لگا دی گئی۔
تفصیلات کے مطابق تھانہ صدر میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے رسول نگر کے رہائشی عمران نے پولیس کو بتایا کہ ملزموں نے اسکی ہمشیرہ کو قابو کر لیا اور ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کر دیا گیا اور اس دوران تیل چھڑک کر گھر کے قیمتی سامان کو آگ لگا دی گئی۔ بعد ازاں ملزم دھمکیاں دیتے موقع سے فرار ہو گئے ۔ پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی ۔