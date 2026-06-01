صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھیرہ :ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کو کالج کا درجہ نہ مل سکا، طلبہ کو مشکلات

  • سرگودھا
بھیرہ :ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کو کالج کا درجہ نہ مل سکا، طلبہ کو مشکلات

بھیرہ :ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کو کالج کا درجہ نہ مل سکا، طلبہ کو مشکلاتادارے کی انتظامیہ کی عدم توجہی اور متعلقہ حکام کی غفلت سے مسائل جوں کے توں

بھیرہ (نامہ نگار) ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھیرہ کو 25 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود تاحال ٹیکنیکل کالج کا درجہ نہ مل سکا، جس کے باعث علاقے کے سینکڑوں غریب طلبہ جدید اور اعلیٰ ٹیکنیکل تعلیم سے محروم ہیں۔سماجی و تعلیمی حلقوں کے مطابق ادارے کی انتظامیہ کی عدم توجہی اور متعلقہ حکام کی غفلت کے باعث یہ اہم تعلیمی ادارہ اپنی مکمل استعداد کے مطابق فعال نہیں ہو سکا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس ادارے کی منظوری محقق اور ادیب ابو شاہین فاروقی کی کاوشوں اور سابق بیوروکریٹ غلام مرتضیٰ پراچہ کی کوششوں سے عمل میں آئی تھی۔ریلوے روڈ بھیرہ پر واقع اس ادارے کی عمارت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی ذاتی دلچسپی سے مکمل کی گئی، جبکہ طلبہ کے لیے ضروری مشینری اور سہولیات بھی فراہم کی گئیں۔اس کے باوجود طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی ادارے کو ٹیکنیکل کالج کا درجہ نہ مل سکا، جس کے باعث بھیرہ اور گردونواح کے طلبہ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے دور دراز شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے ، جس سے غریب اور متوسط طبقے کے طلبہ شدید متاثر ہو رہے ہیں۔اس صورتحال پر ناہیدہ محبوب الٰہی فاؤنڈیشن کے چیئرمین خواجہ زاہد نسیم ایڈووکیٹ، سرگودھا چیمبر آف کامرس کے رکن چوہدری محمد اجمل گوندل اور ویلفیئر کونسل تحصیل بھیرہ کے صدر چوہدری خالد محمود آرائیں نے بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ادارے کو فوری طور پر ٹیکنیکل کالج کا درجہ دیا جائے تاکہ مقامی طلبہ کو جدید تعلیم اپنے ہی علاقے میں میسر آ سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

مہنگائی کا طوفان ، شہر یوں کی مشکلات میں اضافہ

لوڈر رکشے منی ٹرکوں میں تبدیل ، اوور لوڈنگ معمول ، حادثات میں اضافہ

ڈپٹی کمشنر نوید احمد کا چلڈرن ہسپتال کا اچانک دورہ

سیالکوٹ:ڈپٹی کمشنر کا بیوٹیفکیشن اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ

حافظ آباد:ریونیو مسائل کے حل کیلئے ڈپٹی کمشنر کی کھلی کچہری

پی ٹی آ ئی بلدیاتی الیکشن اکثریت سے جیتے گی :عمر ڈار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جدید انسان کا تہذیبی المیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور اور تاریخی شناخت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ 2026-27ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم کی بازگشت
کنور دلشاد
سعود عثمانی
ان کو دیکھیں کہ ان سے بات کریں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تقویٰ کی اہمیت اور ثمرات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر