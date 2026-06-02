آئند ہ ما لی سال کا بجٹ بھی آ ئی ا یم ا یف کی شرا ئط سے جکڑا ہوا ہے ،حسنین شاہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) نائب صدر ٹرانسپورٹ یونین جنرل بس اسٹینڈ سید حسنین شاہ نے کہا ہے کہ میڈیا ر پورٹس کے مطا بق آئند ہ ما لی سال کا بجٹ بھی آ ئی ا یم ا یف کی شرا ئط سے جکڑا ہوا معلو م ہوتا ہے۔
حکو مت کی بنیا د ی دلچسپی عوا م کو معاشی آسا نیاں پہنچا نی چا ہیے لیکن آئی ا یم ا یف کی جا نب سے مز ید ٹیکسوں کا بو جھ صنعت وتجا ر ت سمیت تمام شعبہ جا ت کیلئے مسائل کا با عث بنے گا۔ جی ا یس ٹی میں اضافے کا مطالبہ نا قابل عمل ہے یہ کسی صور ت بھی صنعت وتجا ر ت کیلئے مناسب نہیں ۔