فضا ئی آ لو د گی انسا نیت کو در پیش ایک بڑا چیلنج ،ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے عالمی یو م ماحو لیا ت کے حوا لہ سے اپنے پیغا م میں کہا کہ بڑھتی ہو ئی فضا ئی آ لو د گی انسا نیت کو در پیش ایک بڑا چیلنج ہے۔
کیونکہ بڑھتی ہو ئی انسا نی آ با د ی آلود گی بڑھتا ہو ا در جہ حرار ت اور جنگلی حیا ت انسا نیت کو د ر پیش ایسے خطرا ت ہیں جو فضا ئی آ لو د گی کی حدود میں آتے ہیں ضرورت ا س امر کی ہے کہ فضا ئی آ لو د گی کے خاتمہ کیلئے حکومتی سطح پر اقدا ما ت کیے جا ئیں ۔حکو مت ا یسے قد م ا ٹھا ئے کہ زیادہ سے ز یا د ہ د ر خت لگا ئے جا ئیں ما حو لیاتی آ لو د گی کم سے کم ہو ۔