حکو مت نئے ما لی سا ل کو ٹیکس فر ی بنا نے کیلئے اقدا ما ت اٹھا ئے ، منیر احمد کھرل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ رائے منیر احمد کھرل نے کہا ہے کہ حکو مت نئے ما لی سا ل کو ٹیکس فر ی بنا نے کیلئے اقدا ما ت اٹھا ئے آ ئی ا یم ا یف کی کڑ ی شرا ئط لا گو کرنے سے مہنگا ئی کا خوفنا ک طوفا ن آ ئے گا۔
پہلے ہی لو گ غر بت بے ر و ز گا ر ی اور مہنگائی کے ہاتھوں نڈھا ل ہیں موجو د ہ حکو مت معاشی اقتصاد ی اور انتظا می طور پر بر ی طرح نا کا م ہو چکی ہے حکو مت نئے مالی سال کے بجٹ کو ٹیکس فر ی بنا ئے بجلی گیس پٹرولیم مصنوعات اور ٹیکسوں کی شرح میں کمی کر کے عا م آ دمی کی بہتر ی کو یقینی بنا ئے پا کستا ن تحریک انصاف موجود ہ حکومت کے عوا م د شمن اقدا ما ت کو کسی صور ت قبو ل نہیں کر ے گی ۔