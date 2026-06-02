خاتون چارکمسن بچوں سمیت پر اسرار طور پر غائب
چبہ پرانا کی رہائشی 35سالہ ناصرہ بی بی اپنے کمسن بچوں فیضان علی، عدنان، محمد ہادی اور اذان کے ہمراہ اپنی بہن سے ملنے پنڈادادن خان جا رہی تھی کہ پھلروان کے قریب وہ اچانک غاب ہو گئی،خاتون کے شوہر عمران نے پولیس کو اطلاع کرتے ہوئے اپنی بیوی اور بچوں کے اغواء کا شبہ ظاہر کیا جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ان کی تلاش شروع کر دی۔