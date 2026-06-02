صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تنخواہوں ،پنشن میں سوفیصد اضافہ نہ ہواتواحتجاج:پریم یونین

  • سرگودھا
تنخواہوں ،پنشن میں سوفیصد اضافہ نہ ہواتواحتجاج:پریم یونین

تنخواہوں ،پنشن میں سوفیصد اضافہ نہ ہواتواحتجاج:پریم یونین ملازمین10فیصداضافہ کسی صورت قبول نہیں کرینگے :ضیاالدین انصاری،شیخ انور

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ریلوے پریم یونین کے چیئرمین ضیاالدین انصاری، صدر شیخ انور،سیکرٹری جنرل خیر محمد تونیو، سینئر نائب صدر عبدالقیوم اعوان، چیف آرگنائزر خالد محمود چوہدری،ڈپٹی چیف آرگنائزرجنیدخرم،ڈپٹی میڈیا کوآرڈینیٹر عاطف رزاق نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ بجٹ میں ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں مہنگائی کے تناسب سے کم ازاکم 100فیصد اضافہ نہ کیا گیا تو کراچی سے پشاور تک دما دم مست قلندر ہو گا، کسی کو بھی عوامی سرمائے پر موج مستی نہیں کرنے دیں گے ،اب ملازمین نہیں بلکہ حکمرانوں کو قربانی دینا ہو گی، ملازمین دس فیصد اضافہ کسی طور پر قبول نہیں کرینگے ، پریم یونین ظالمانہ بجٹ کیخلاف احتجاجی تحریک چلائے گی،ملازمین کو ان کا حق دلوائیں گے ۔حکومتی ایوانوں تک ملازمین کی آواز پہنچانے کیلئے آج یکم جون کو ملتان اور2جون کو راولپنڈی میں احتجاجی مظاہرے ہونگے ۔

انہوں نے مطالبہ کیاکہ ریلوے میں تنخواہ ادائیگی شیڈول کو معمول کے مطابق لایا جائے ۔ سولہ سکیل تک کے ملازمین اور پنشنرز کو انکم ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دیا جائے ۔ ٹی اے ڈی اے فوری اداکیاجائے ، خالی اسامیوں پر ملازمین کے بچوں کو بھرتی، ٹی ایل اے اور ان ویلڈ ملازمین کو فوری مستقل کیا جائے ۔ ان ویلڈ ملازمین کے بچوں کو بھرتی ، ریلوے کا بجٹ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے مطابق طے کیا جائے ۔دیگرحکومتی اداروں کی طرح حکومت ریلوے ملازمین کی تنخواہوں کی ذمہ داری بھی لے ۔گریڈ 16 تک پروموشن کیلئے آئی بی کی کلیرنس سے مستثنیٰ قرار دیا جائے ۔ ریلوے میں فوری ریفرنڈم اورمسافر ٹرینوں کی نجکاری کو ختم کیا جائے ۔ مسافر اور گڈز کو چز ریلوے ٹریک کی مرمت کیلئے حکومت فوری مالی وسائل فراہم کرے ،تمام ایڈہاک ریلیف الاؤنسز کوبنیادی تنخواہ میں ضم کرکے نئے سکیل ریوائزکئے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ترقیاتی منصوبوں، شہری سہولیات اور انفرااسٹرکچر بہتری پر غور

ہل پارک اراضی کے تعین کیلئے لینڈ سروے شروع

جناح اسپتال واقعہ، تحقیقاتی کمیٹی نے رپورٹ جمع کرادی

لین کی خلاف ورزی پر پہلے روز سیکڑوں چالان

اسٹیٹ بینک کا حکم نامہ معطل

کشمور:طوفانی ہواؤں، بارش وژالہ باری سے کچے گھروں کو نقصان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بابے جنہیں خود نوشت لازماً لکھنی چاہیے
محمد اظہارالحق
جاوید حفیظ
ابراہم ا کارڈ، بے وقت کی راگنی
جاوید حفیظ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گلگت بلتستان میں انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف سے نکلنے کا حقیقی راستہ
شاہد کاردار
رشید صافی
پی ٹی آئی میں فیصلہ ساز کون؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں طلبہ یونین کے انتخابات… (3)
حافظ محمد ادریس