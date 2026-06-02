صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میڈیکل سٹورز کی من مانیاں اداروں کی کارکردگی کو منہ چڑھا رہی

  • سرگودھا
میڈیکل سٹورز کی من مانیاں اداروں کی کارکردگی کو منہ چڑھا رہی

میڈیکل سٹورز کی من مانیاں اداروں کی کارکردگی کو منہ چڑھا رہی زیادہ تر میڈیکل سٹوراضافی قیمتوں پر ادویات کی فروخت کے گڑھ بن گئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرکاری و پرائیویٹ ہسپتالوں کے قریب قائم میڈیکل سٹورز کی من مانیاں اور لوٹ مار متعلقہ اداروں کی کارکردگی کا منہ چڑھا رہی ہیں، اور زیادہ تر میڈیکل سٹور غیر قانونی اور اضافی قیمتوں پر ادویات کی فروخت کے گڑھ بنے ہوئے ہیں ،ڈسٹرکٹ ٹیچنگ ہسپتال سرگودھا ،ٹی بی ہسپتال سمیت متعدد سرکاری و نجی ہسپتالوں کے باہر قائم میڈیکل سٹوروں کی اکثریت قوائد و ضوابط کی خلاف ورزیاں کرنے کے ساتھ ساتھ مریضوں کے لواحقین سے لوٹ مار میں مصروف ہے ،محکمہ صحت کے عملہ کی مبینہ ملی بھگت کی وجہ سے شہر کے متعدد سٹوروں پر بھی ٹریڈ مارک ادویات مہنگے داموں فروخت ہونے کے ساتھ ساتھ غیر معیاری سالٹ سے بنائی گئی ادویات بھی کھلے عام فروخت کی جا رہی ہیں،مریضوں اور ان کے لواحقین کا کہنا ہے کہ انہیں مخصوص میڈیکل سٹوروں سے ادویات خریدنے پر مجبور کیا جاتا ہے ، اعلی انتظامیہ کو اس حوالے سے بھی سخت نوٹس لینے کی ضرورت ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ویمن یونیورسٹی طالبات کو بااختیار بنانے کے منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ

ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ ،مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا حکم

پروفیسر آصف یاسین نے چیئرمین شعبہ کامرس کا عہدہ سنبھال لیا

35کلو غیر معیاری خوراک تلف، مردہ مرغیاں برآمد

بورے والا میں پٹواریوں کی قلم چھوڑ ہڑتال جاری

گگو منڈی میں بلالی ڈکیت گینگ گرفتار مال برآمد ہوا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بابے جنہیں خود نوشت لازماً لکھنی چاہیے
محمد اظہارالحق
جاوید حفیظ
ابراہم ا کارڈ، بے وقت کی راگنی
جاوید حفیظ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گلگت بلتستان میں انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف سے نکلنے کا حقیقی راستہ
شاہد کاردار
رشید صافی
پی ٹی آئی میں فیصلہ ساز کون؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں طلبہ یونین کے انتخابات… (3)
حافظ محمد ادریس