صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوٹی سڑکیں، بنیادی سہولیات کا فقدان مکینوں کا مقدر بن گیا

  • سرگودھا
ٹوٹی سڑکیں، بنیادی سہولیات کا فقدان مکینوں کا مقدر بن گیا

ٹوٹی سڑکیں، بنیادی سہولیات کا فقدان مکینوں کا مقدر بن گیا لاکھوں روپے کی گرانٹ منظور ہوئی مگر کہیں بھی اس کا استعمال نظر نہیں آتا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مسائل در مسائل کا شکار شہر کا گنجان علاقہ گل والا کسی مسیحا کی منتظر ہے سٹریٹ لائٹ نا پید، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، بنیادی سہولیات کا فقدان مکینوں کا مقدر بن گیا ہے ، محمد جہانگیر، محمد عرفان گوندل،منظر عباس،عمران بھٹی ودیگر مکینوں نے دنیا نیوز سے گفتگو کے دوران بتایا کہ علاقہ کی گلیوں میں سٹریٹ لائٹس ،گلیوں کی تعمیر کیلئے لاکھوں روپے کی گرانٹ سابقہ ادوار میں منظور ہوئی مگر اسکے باوجود کہیں بھی اس کا استعمال نظر نہیں آتا۔ کچھ عرصہ قبل گلیوں کو اکھاڑپچھاڑ کر کے علاقہ میں مزید گندگی بڑھا دی گئی ہے ، مین سڑک کے فنڈز بھی دیگر منصوبوں میں استعمال کر لئے گئے جسکی وجہ سے علاقہ مکینوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے علاقہ مکینوں نے اس ابتر صورتحال کا ذمہ دار سیاسی نمائندوں اور افسران کو قرار دیا، انہوں نے کمشنر و ڈی سی سرگودھا کو علاقہ کے مسائل فوری حل کرنے کی اپیل کی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

عوام کو بہترین سفری سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ، حنیف عباسی

حکومت ہیپاٹائٹس سی کے خاتمے کے لئے پرعزم ، مصطفی کمال

آئی جی کی زیر صدارت اجلاس ،امن و امان کی صورتحال کا جائزہ

پولیس افسران و جوانوں کی فلاح کیلئے اقداما ت کر رہے ، ڈی آئی جی

ڈی آئی جی سکیورٹی کا اردل روم ،ملازمین کے مسائل سنے

بیول ،گرمیوں میں بھی گیس غائب ، شہری پریشان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بابے جنہیں خود نوشت لازماً لکھنی چاہیے
محمد اظہارالحق
جاوید حفیظ
ابراہم ا کارڈ، بے وقت کی راگنی
جاوید حفیظ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گلگت بلتستان میں انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف سے نکلنے کا حقیقی راستہ
شاہد کاردار
رشید صافی
پی ٹی آئی میں فیصلہ ساز کون؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں طلبہ یونین کے انتخابات… (3)
حافظ محمد ادریس