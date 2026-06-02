حالات خراب کرنے کی کوشش کیخلاف مذہبی جماعتوں کا اجلاس فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے
بھیرہ(نامہ نگار)شہر کی پرامن فضا کو خراب کرنے کی مبینہ کوشش کے خلاف مجلس حزب الانصار، سنی علماء کونسل، اتحاد العلماء، مرکزی میلاد کمیٹی اور تنظیمات اہلِ سنت والجماعت کے مشترکہ اجلاس کا انعقاد مولانا ظہور احمد بگوی آڈیٹوریم مرکزی جامع مسجد بگویہ بھیرہ میں کیا گیا۔ اجلاس میں سوشل میڈیا پر مبینہ طور پر غیر ذمہ دارانہ، اشتعال انگیز اور فرقہ وارانہ مواد شیئر کرنے پر شدید احتجاج اور غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔اجلاس سے مفتیِ شہر صاحبزادہ ابرار احمد بگوی، پیر ہاؤس کے ترجمان میاں محمد نعیم الدین، علامہ اعجاز احمد چشتی، حافظ انوار احمد نوری، قاری محمد اکرم عثمانی، پیر ابرار حیات شاہ، مفتی محمد عثمان علی اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔
مقررین نے انتظامیہ کو اہلِ سنت والجماعت اور پیر ہاؤس کی جانب سے مکمل امن و امان برقرار رکھنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے مطالبہ کیا کہ شہر بھیرہ اور گرد و نواح میں امن و امان کے قیام اور فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے شرپسند عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے محرم الحرام کی آمد کے ساتھ ہی بعض شرپسند عناصر نے شہر کی پرامن مذہبی فضا کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے ، جسے کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اجلاس میں مبینہ ملزم کے اہلِ خانہ کی جانب سے پیش کی گئی معافی کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے معاملے کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔