صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت نے ہمیشہ دل پر بھاری پتھر رکھ کر فیصلے کئے ہیں ، اکرم جاڑا

  • سرگودھا
حکومت نے ہمیشہ دل پر بھاری پتھر رکھ کر فیصلے کئے ہیں ، اکرم جاڑا

فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا )سابق ناظم یونین کونسل ڈیرہ جاڑا میاں برخوردار کلیار،نائب ناظم اکرم جاڑا نے کہا کہ وزیر آعظم پاکستان نے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تاریخی کمی کر کے قوم پر جو احسان کیا ہے۔۔۔

 اسکا اندراج آئین پاکستان میں ہونا چاہیے انھوں نے کہا کہ مسلم لیگ ن کی حکومت نے ہمیشہ دل پر بھاری پتھر رکھ کر فیصلے کئے ہیں ان میں ایک فیصلہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 22روپے لیٹر کی کمی شامل ہے اور وہ بھاری پتھر بد قسمتی سے ابھی تلک وزیر آعظم کے سینے پر ہے ۔انھوں نے پاکستانی قوم سے اپیل کی ہے کہ مل کر اس بھاری پتھر کو اب وزیر آعظم کے سینے سے اتاردیاجائے تاکہ عوام اور وزیر آعظم کو سکون مل سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

16ہزار کنال پر نواز شریف میڈیکل سٹی بنے گا،37ارب خرچ ہونگے

پی آئی سی میں چوہوں کی بھرمار ،مریض ،لواحقین خوفزدہ

جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی،تجربہ کار ڈاکٹرز نہ مل سکے

سی سی پی او کی زیر صدارت محرم سکیورٹی انتظامات پراجلاس

ٹائون ہال میں کھلی کچہری، شکایات کے ازالہ کیلئے احکامات جاری

پیر ا فورس میں اسامیوں کے حتمی نتائج کا اعلان

آج کے کالمز

ایاز امیر
نپولین اور ہٹلر کی کہانی دہرائی جا رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی موت
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں
شاہد صدیقی
سلمان غنی
ابراہیمی معاہدہ، امریکی مائنڈ سیٹ کا آئینہ دار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
بجٹ یا عوام کیلئے سالانہ چارج شیٹ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خاندانی اختلافات کا خاتمہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر