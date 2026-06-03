صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلعی صدرمسلم لیگ ن و چیئرمین مانیٹرنگ کمیٹی ملک محمد فیروزجوئیہ کی پپلاں پریس کلب آمد

  • سرگودھا
ضلعی صدرمسلم لیگ ن و چیئرمین مانیٹرنگ کمیٹی ملک محمد فیروزجوئیہ کی پپلاں پریس کلب آمد

کندیاں (نمائندہ دنیا ) سابق ممبرصوبائی اسمبلی،ضلعی صدرمسلم لیگ ن و چیئرمین مانیٹرنگ کمیٹی ملک محمد فیروزجوئیہ کی پپلاں پریس کلب آمد۔صدر پریس کلب پپلاں ملک عبدالمجید بھمب اور پریس کلب کے تمام عہدیداروں اور صحافیوں نے اپنے معزز مہمان کی پریس کلب آمد پرانکا والہانہ استقبال کیا۔۔۔

 اورانہیں پھولوں کے پارپہنائے اورخوش آمدید کہا۔تلاوت کلام پاک سے تقریب کاآغازہوا۔صدر پریس کلب ملک عبدالمجید بھمب نے اپنے معززمہمان کی دستاربندی کی۔ اوراپنے خطاب میں معززمہمان ملک فیروزجوئیہ کا اپنی کابینہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے تمام عوامی نمائندوں میں سے ملک فیروزجوئیہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے یہاں تشریف لاکے ہمیں عزت بخشی ہم انکو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ پپلاں میں باضابطہ پریس کلب کی الحمداللہ شروعات ہوچکی ہیں 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ریلویز ملتان ڈویژن:1روز میں3کروڑ روپے آمدن

ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ کانیو ماڈل بازار کی بیوٹیفکیشن کا جائزہ

خانیوال:8ڈکیت گینگز کے 22ارکان گرفتار

لڑکے کو حبس بے جار میں رکھنے پر مقدمہ درج

میپکو:خراب میٹرز کی تبدیلی کیلئے 36 ہزارنئے میٹر جاری

شادی شدہ خاتون سمیت 5لڑکیوں کو اغوا کرلیا گیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
نپولین اور ہٹلر کی کہانی دہرائی جا رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی موت
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں
شاہد صدیقی
سلمان غنی
ابراہیمی معاہدہ، امریکی مائنڈ سیٹ کا آئینہ دار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
بجٹ یا عوام کیلئے سالانہ چارج شیٹ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خاندانی اختلافات کا خاتمہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر