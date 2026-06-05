صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

15 کروڑ سے تعمیر کیے جانے والا جدید سہولت بازار پپلاں منصوبہ تاحال مکمل نا ہو سکا

  • سرگودھا
15 کروڑ سے تعمیر کیے جانے والا جدید سہولت بازار پپلاں منصوبہ تاحال مکمل نا ہو سکا

کندیاں (نمائندہ دنیا )وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر تقریباً 15 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے جانے والا جدید سہولت بازار پپلاں منصوبہ تاحال مکمل نا ہو سکا۔

جس پر شہریوں، تاجروں اور سماجی حلقوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ عوامی فلاح و بہبود کے اس اہم منصوبے کا مقصد مہنگائی پر قابو پانے منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کے خاتمے کے ساتھ عوام کو پھل اور سبزیاں سرکاری نرخوں پر فراہم کرنا ہے شہریوں نے الزام عائد کیا ہے کہ بعض مقامات پر غیر معیاری ریت، پتھر، بجری، سیمنٹ اور اینٹوں کا استعمال کیا گیا۔جبکہ تعمیر شدہ حصوں کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے عمارت کی مضبوطی اور پائیداری متاثر ہونے کا اندیشہ ہے

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

4ارب فنڈز دینے سے انکار:بند روڈ تو سیع منصوبہ میں تاخیر کا خدشہ

ایل ڈی اے کے 10منصوبے سالانہ ترقیاتی پروگرام سے خارج

وزیر لیبرکا زیر تعمیر سوشل سکیورٹی ہسپتال قصور کا دورہ

اتحادِ امت ملت کی اصل طاقت ہے :لیاقت بلوچ، ضیا انصاری

کویت پر حملے خطے کے امن و استحکام کیلئے خطرناک ہیں:حافظ عبدالکریم

جی بی الیکشن کو پنجاب سے مینج کرنیکی کوشش کی جارہی:حسن مرتضیٰ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایک تھا ڈپٹی کمشنر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ظلمت کا وہی ایک رنگ
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ جنگ اور غیریقینی صورتحال
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
قربانی کے بعد قربانی
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
روٹی دا سوال اے
آصف عفان
امیر حمزہ
بدر کا میدان اور پاکستان
امیر حمزہ