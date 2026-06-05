صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی سیاست میں کرپشن، تشدد اور انتقامی کاروائیاں جمہوریت کیلئے زہر قاتل ،ملک ذیشان اسلم

  • سرگودھا
قومی سیاست میں کرپشن، تشدد اور انتقامی کاروائیاں جمہوریت کیلئے زہر قاتل ،ملک ذیشان اسلم

خوشاب(نمائندہ دنیا ) پیپلز پارٹی کے راہنما ملک ذیشان اسلم اعوان نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ترقی و خوشحالی کی منازل طے کرنے کیلئے مثبت جمہوری روایات کو فروغ دینا ضروری ہے ۔

 قومی سیاست میں کرپشن، تشدد اور انتقامی کاروائیاں جمہوریت کیلئے زہر قاتل ہیں ، میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند سالوں میں پاکستان کے سیاسی کلچر میں رونما ہونیوالی منفی تبدیلیوں کے باعث و طن عزیز کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جس کے ازالہ کیلئے تمام محب وطن جمہوری قوتوں کے اجتماعی سوچ اپنا سیاسی و پارلیمانی کردار ادا کرنا ہو گا ، یہ ذمہ داری کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں بلکہ حکمران اتحاد اور اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو سیاسی کلچر کی تبدیلی اور مثبت سیاسی رویوں کے فروح کیلئے اپنا کردار ادا کرنا ہو گا ۔انہوں نے کہا کہ جس طرح پاک بھارت معرکہ آرائی کے دوران پوری قوم ایک صف میں کھڑی نظر آئی اسی طر ح ہر قومی ایشو پرمتحد نظر آنا ضروری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

بارشوں کے دوران تمام ادارے الرٹ رہیں ، کمشنر راولپنڈی

پاکستان ایتھوپیا کیسا تھ ثقافتی روابط بڑھانے کا خواہاں ،اورنگزیب کھچی

ماحول کے تحفظ کیلئے ہر فرد کو کردار ادا کرنا ہو گا ،چیئرمین سینیٹ

مری سے لاک ڈاؤن کا خاتمہ، وزیر اعلیٰ کو خط لکھ دیا،بلال یامین

ڈی آئی جی اسلام آباد کی محرم میں سکیورٹی سخت کرنیکی ہدایت

ہوائی فائرنگ، اسلحہ کی نمائش کرنیوالا گرفتار، پستول برآمد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایک تھا ڈپٹی کمشنر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ظلمت کا وہی ایک رنگ
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ جنگ اور غیریقینی صورتحال
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
قربانی کے بعد قربانی
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
روٹی دا سوال اے
آصف عفان
امیر حمزہ
بدر کا میدان اور پاکستان
امیر حمزہ