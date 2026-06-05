صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بستی شاہ گل میں بجلی کی فراہمی چوبیس چوبیس گھنٹے معطل رہی

  • سرگودھا
بستی شاہ گل میں بجلی کی فراہمی چوبیس چوبیس گھنٹے معطل رہی

موچھ (نمائندہ دنیا)موچھ کے نواحی علاقہ بستی شاہ گل محمد والی کی لائن میں بجلی کی فراہمی چوبیس چوبیس گھنٹے معطل رہتی جس کی مین وجہ بستی شاہ گل محمد تا سید محمد والا تک بوسیدہ میٹیریل ہے۔

 یہ لائن ساٹھ سال پہلے لگائی گئی تھی جسکی اب تک کوئی ایک تار تبدیل نہیں کی گئی ھے تاریں لٹک کر زمین کو چھو رہی ہیں ۔ھوا کے ایک جھونکے سے اس بوسیدہ لائن کی وجہ سے کوٹ بیلیاں ۔بستی شاہ گل محمد والی ۔سید محمد والا ۔چاہ عباس خان والا موچھ اور ملحقہ علاقوں کی بجلی بندہو جاتی ہے ۔ واپڈا کسی بڑی تباہی کے انتظار میں ھے حالانکہ کئی بار میانوالی میں متعلقہ لوگوں کو تحریری طور پر آگاہ کر چکے ہیں کہ اس لائن پر نیا میٹیریل ڈالا جائے تا کہ پورے علاقے میں بجلی بحال رھے گرمیوں میں روزانہ جھکڑ چلتے ہیں ۔اور ھمارے سارے علاقے کی بجلی منقطع کر دی جاتی ھے اہلیان علاقہ حاجی عطا اللہ ۔ملک امتیاز کمال خیل۔سید منیر شاہ۔امیر عبداللہ ۔حاجی عزیز اللہ خان ۔امیر عبداللہ خان اور دیگر کئی لوگوں نے واپڈا میانوالی سے اس لائن پر نیا میٹیریل ڈالنے کا پرزور مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد میں محرم الحرام کے انتظامی و سکیورٹی انتظامات مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ

منشیات فروشی کیخلاف تعلیمی اداروں میں خصوصی مہم

چنیوٹ فرنیچر انڈسٹری کی ترقی کیلئے تعاون کر ینگے : مسرت جبیں

چنیوٹ :ڈی ایچ کیو ہسپتال میں تعمیراتی کام تیز کرنے کی ہدایت

کمالیہ:محرم الحرام میں سکیورٹی و انتظامات سخت کرنے کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر جھنگ کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، سہولیات کا جائزہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایک تھا ڈپٹی کمشنر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ظلمت کا وہی ایک رنگ
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ جنگ اور غیریقینی صورتحال
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
قربانی کے بعد قربانی
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
روٹی دا سوال اے
آصف عفان
امیر حمزہ
بدر کا میدان اور پاکستان
امیر حمزہ