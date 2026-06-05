صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوجوانوں میں آئس کے استعمال میں تشویشناک حد تک اضافہ

  • سرگودھا
نوجوانوں میں آئس کے استعمال میں تشویشناک حد تک اضافہ

نوجوانوں میں آئس کے استعمال میں تشویشناک حد تک اضافہ پل گیارہ میں منشیات فروشوں نے دیدہ دلیری سے اپنے جال پھیلا دیے ہیں

46اڈا(نمائندہ دنیا )پل گیارہ میں موت کا کاروبار عروج پر نوجوانوں میں \'آئس\' کے استعمال میں تشویشناک حد تک اضافہ۔ پل گیارہ اور گردونوح میں \'آئس\' کا رجحان خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے ، جس کی لپیٹ میں آ کر درجنوں نوجوانوں کا مستقبل داؤ پر لگ چکا ہے ۔ ذرائع کے مطابق، علاقے میں سرگرم منشیات فروشوں نے دیدہ دلیری سے اپنے جال پھیلا دیے ہیں، جس کے باعث کم عمر لڑکے اس مہلک نشے کی لت میں مبتلا ہو رہے ہیں \'آئس\' براہِ راست انسان کے مرکزی اعصابی نظام اور دماغ پر حملہ کرتی ہے ، جس سے نوجوان شدید ذہنی پستی، چڑچڑے پن اور جسمانی کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں۔ سماجی حلقوں اور معززینِ علاقہ نے والدین کے نام اہم پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے بدلتے ہوئے رویوں، جاگنے کے معمولات اور دوستوں کے حلقے پر کڑی نظر رکھیں تاکہ انہیں اس ناسور کا شکار ہونے سے بچایا جا سکے اہلِ علاقہ نے آر پی او اور ڈی پی او سرگودھا سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ پل گیارہ اور اردگرد کے علاقوں میں منشیات کے اڈوں کے خلاف فوری اور بلاامتیاز گرینڈ آپریشن کیا جائے تاکہ اس خاموش قاتل کے سپلائرز کو کیفرِ کردار تک پہنچایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فنڈز کی قلت، اربوں مالیتی 21 ترقیاتی منصوبے التوا کا شکار

بادو باراں، آم کی فصل کو شدید نقصان

یارا کھادیں پنجاب میں متعارف کرانے کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر وہاڑی کا ضلعی ہسپتال کا اچانک دورہ،انتظامات کا جائزہ

محرم الحرام انتظامات بہتر بنانے کیلئے ہنگامی اقدامات کی ہدایت

نکاسی آب کا نظام مؤثر بنانے کیلئے اقدامات تیز

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایک تھا ڈپٹی کمشنر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ظلمت کا وہی ایک رنگ
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ جنگ اور غیریقینی صورتحال
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
قربانی کے بعد قربانی
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
روٹی دا سوال اے
آصف عفان
امیر حمزہ
بدر کا میدان اور پاکستان
امیر حمزہ