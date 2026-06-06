صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا لاہور سے چھوٹا شہر ،ٹیکس لاہور سے زیادہ عائد کیے جا رہے ہیں ،ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ

  • سرگودھا
سرگودھا لاہور سے چھوٹا شہر ،ٹیکس لاہور سے زیادہ عائد کیے جا رہے ہیں ،ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا لاہور سے بہت چھوٹا شہر ہے مگر یہاں پر ٹیکس لاہور سے زیادہ عائد کیے جا رہے ہیں۔

 جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا ان خیالات کا اظہار ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ کی قیادت میں ملنے والے ڈاکٹروں کیوفد نے ایڈمن واسا ملک آصف سے گفتگو کرتے ہوئے کیا وفد میں ڈاکٹر اقبال سمیع ڈاکٹر عرفان فرید ڈاکٹر اسلم اسد ڈاکٹر خواجہ فرحت اقبال سمیت دیگر موجود تھے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے بتایا کہ پرائیویٹ ہسپتال کلینکس وغیرہ کو بہت سے مسائل درپیش ہیں۔

 مگر ان کو سہولتیں جو فراہم کی جا رہی ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں جبکہ پرائیویٹ ہسپتالوں پر جو ٹیکس ہے وہ لاہور سے بھی زیادہ ہیں جو ظلم کے مترادف ہے لاہور سے زیادہ سرگودھا کے پرائیویٹ ہسپتالوں پر ٹیکس عائد کرنا ایک ناقابل فہم بات ہے لہذا سرگودھا میں زمینی حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے ٹیکس عائد کیے جائیں

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ریونیو اہداف فوری حاصل کرنے کا حکم

نشتر ،ای سی سسٹم خراب،آرتھوپیڈک آپریشنز ملتوی

محرم الحرام، سوشل میڈیا صارفین کیلئے ضابطہ اخلاق جاری

میلسی میں بھی پٹواریوں کی ہڑتال 27ویں روز میں داخل

ٹریفک حادثے میں 2افراد کی موت، نامعلوم ڈرائیور ز پر مقدمہ

شادی شدہ خاتون سمیت 3لڑکیا ں اغوا کرلی گئیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہمارا قومی بیانیہ کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
نہ ہوسی ڈھولا‘ نہ پوسی رولا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ کا ایک بار پھر تماشا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ہم کس طرف جارہے ہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
جین زی کی سیاسی جماعت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
عصبیتِ جاہلیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن