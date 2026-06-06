صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں ریلوے کوارٹرز سے قیمتی تعمیراتی ملبے کی مبینہ چوری

  • سرگودھا
کندیاں ریلوے کوارٹرز سے قیمتی تعمیراتی ملبے کی مبینہ چوری

کندیاں (نمائندہ دنیا ) کندیاں ریلوے کوارٹرز سے قیمتی تعمیراتی ملبے کی مبینہ چوری کا سلسلہ دھڑلے سے جاری، شہریوں کے مطابق خالی پڑے ریلوے کوارٹرز سے اینٹیں، سریا، دروازے ، کھڑکیاں اور دیگر قیمتی سامان مسلسل نکالا جا رہا ہے۔

 جس سے قومی املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار متعلقہ حکام کی توجہ اس مسئلے کی جانب مبذول کرائی گئی تاہم صورتحال میں کوئی واضح بہتری نظر نہیں آ رہی عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ریلوے انتظامیہ اور ریلوے پولیس فوری طور پر معاملے کی تحقیقات کر کے ذمہ دار عناصر کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائیں علاقہ مکینوں نے ریلوے حکام سے اپیل کی ہے کہ قومی اثاثوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں اور ریلوے کوارٹرز میں ہونے والی مبینہ چوریوں کا نوٹس لیا جائے تاکہ سرکاری املاک کو مزید نقصان سے بچایا جا سکے

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اوپن ڈور پالیسی پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے ، ڈی سی اسلام آباد

پولیس افسر عوامی شکایات کا ازالہ یقینی بنا ئیں،آ ئی جی اسلام آباد

پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ،رمیش سنگھ اروڑہ

جماعت اسلامی مہنگا ئی کیخلاف جلد ملک گیر تحریک چلا ئیگی ، لیاقت بلوچ

پرائمارک گلوبل کمپنی کپاس کی معیاری پیداوار میں اہم کردار ادا کریگی ، وزیر زراعت پنجاب

راولپنڈی چلڈرن ہسپتال آئندہ سال فعال ہو جائیگا ،وزیرصحت پنجاب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہمارا قومی بیانیہ کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
نہ ہوسی ڈھولا‘ نہ پوسی رولا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ کا ایک بار پھر تماشا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ہم کس طرف جارہے ہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
جین زی کی سیاسی جماعت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
عصبیتِ جاہلیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن