صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کونسل میں 8 سے 10 مقامات پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں ، عبدالرزاق ڈھلوں

  • سرگودھا
کونسل میں 8 سے 10 مقامات پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں ، عبدالرزاق ڈھلوں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر عبدالرزاق ڈھلوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلی پنجاب محترمہ مریم نواز کے ویژن کے مطابق ہر یونین کونسل میں 8 سے 10 مقامات پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں۔

 جس سے جرائم پیشہ لوگوں کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنے میں مدد ملے گی یقیناً یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جو آج سے پہلے کسی بھی حکومت نے سر انجام نہیں دیا یہ کریڈٹ بھی محترمہ مریم نواز کو جاتا ہے جنہوں نے جرائم سے پاک پنجاب تشکیل دینے کی ٹھان رکھی ہے اور انشاء اﷲ جرائم سے پاک پنجاب آپ کو جلد نظر آئے گا اس سے قبل محترمہ مریم نواز نے ستھرا پنجاب کے نام سے پنجاب کو صفائی کے لحاظ سے تمام صوبوں میں پہلے نمبر پر لانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ہسپتالوں میں پارکنگ مافیا کا راج:انتظامیہ بے بس

سیالکوٹ :ما حولیاتی آ لود گی پھیلانے پر فیٹ میلٹنگ یونٹ مسمار

ڈپٹی کمشنر کا دورہ چلڈرن ہسپتال ، سہو لیات کا جائزہ

سیالکوٹ :مختلف علاقوں میں تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن

گجرات :ناجائز قابضین سے 1500کنال اراضی وا گزار

گجرات میں بھی ایئر ایمبو لینس سروس کا آ غاز کر دیا :شافع

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہمارا قومی بیانیہ کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
نہ ہوسی ڈھولا‘ نہ پوسی رولا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ کا ایک بار پھر تماشا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ہم کس طرف جارہے ہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
جین زی کی سیاسی جماعت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
عصبیتِ جاہلیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن