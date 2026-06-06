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تاجروں نے شہریوں کیلئے بھی مشکلات کھڑی کر دی ہیں ،میاں عمران

  • سرگودھا
تاجروں نے شہریوں کیلئے بھی مشکلات کھڑی کر دی ہیں ،میاں عمران

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) انجمن تاجران بلاک نمبر 2 کے صدر میاں محمد عمران نے کہا ہے کہ نا اہل انجینئر اور ٹھیکے دار نے تاجروں کے ساتھ ساتھ شہریوں کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر دی ہیں جبکہ ہمارے افسران ٹھنڈے کمروں تک محدود ہیں وہ آتے ہیں بیوٹیفکیشن اور دیگر علاقوں کا دورہ کر کے تصویریں بنا کر چلے جاتے ہیں۔

 تمام تفصیلات انہیں بورڈ پر بریفنگ سے پوری کر دی جاتی ہے اصولاً جن کی ذمہ داری ہے وہ خود کام کا جائزہ لے اور اپنے ساتھ متعلقہ کام سے وابستہ افراد کو لائیں تاکہ کوالٹی اور معیار کو چیک کر کے تسلی کی جا سکے مگر یہاں پر کمیشن کے چکر میں کوئی بھی افسر اس طرف توجہ نہیں دے رہا کہ کام کیسا ہو رہا ہے اس کا پتہ تو کام مکمل ہونے کے بعد چلے گا

 

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