ستھرا پنجاب میں مبینہ کرپشن کی تحقیقات کروانے کا مطالبہ
ستھرا پنجاب میں مبینہ کرپشن کی تحقیقات کروانے کا مطالبہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کمپیوٹرائزڈ نظام کے تحت چلایا جا رہا :رانا نعیم
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)پاکستان پیپلز پارٹی فیصل آباد کے صدر رانا نعیم دستگیر خان نے کہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر کرپشن کے الزامات عائد کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ستھرا پنجاب منصوبے میں مبینہ اربوں روپے کی کرپشن اور اس میں ارکان اسمبلی کے ملوث ہونے کے انکشافات کی تحقیقات بھی کروائیں۔انہوں نے وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور کا نام لیے بغیر ان کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ حکومت خود تحقیقات کرانے کا اختیار رکھتی ہے ، اس لیے الزامات کے بجائے حقائق سامنے لائے جائیں۔رانا نعیم دستگیر خان نے کہا کہ میڈیا پر دو ارکان اسمبلی اور ایک سابق رکن قومی اسمبلی کے بیٹے کے مبینہ طور پر ملوث ہونے کی خبریں زیر بحث ہیں، لہٰذا ان افراد کے نام صیغہ راز میں رکھنے کے بجائے منظر عام پر لائے جائیں تاکہ عوام حقائق سے آگاہ ہو سکیں۔انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مکمل طور پر کمپیوٹرائزڈ نظام کے تحت چلایا جا رہا ہے ، جس میں کرپشن کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔