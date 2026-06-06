بجلی کے بلوں میں ٹیکسوں کی بھرمار نے صارفین کو چکرا کر رکھ دیا
بجلی کے بلوں میں ٹیکسوں کی بھرمار نے صارفین کو چکرا کر رکھ دیا ٹیکسوں کی مجموعی مالیت استعمال شدہ بجلی کی قیمت کا 60 فیصد بنتی ، عوام پریشان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) بجلی کے بلوں میں ٹیکسوں کی بھرمار نے صارفین کو چکرا کر رکھ دیا ہے بالخصوص کاروباری طبقہ مشکلات کا شکار ہے ، صارفین کے مطابق بجلی کے اوسط بل میں محصول بجلی ٹیکس، جنرل سیلز ٹیکس،انکم ٹیکس، ایکسٹرا(فاضل) ٹیکس،ایس ٹیکس،آئی ٹی ایس ٹیکس، ایف سی سرچار، نیلم جہلم سرچار ج (یہ منصوبہ مکمل بھی ہو چکا ہے )،ٹی آر ٹیکس ،فردر(مزید) ٹیکس کے علاوہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ٹیکس کے نام سے وصولیاں کی جا رہی ہیں، ان ٹیکسوں کی مجموعی مالیت استعمال شدہ بجلی کی قیمت کا 60 فیصد بنتی ہے ، ان ٹیکسوں کے بارے میں پوچھنے پر واپڈا اہلکارو افسران بھی لا علم ہیں کہ کتنی نوعیت کے ٹیکس کس مد میں وصول کئے جا رہے ہیں؟،موجودہ حکومت کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں جس کی وجہ سے صارفین اضافی بوجھ برداشت کرنے پر مجبور ہیں،ضرورت اس امر کی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کم از کم اس امر کاتو نوٹس لیں اور معاملات کو شفاف بنانے کے ساتھ ساتھ ٹیکسوں کا بوجھ کم کیا جائے تاکہ صارفین اور کاروباری طبقہ جو کہ تیزی سے زبوں حالی کا شکار ہو رہا ہے کو ریلیف مل سکے ۔