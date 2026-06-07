صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نشے میں والدہ اور بھائی پر بیٹے کے خلاف مقدمہ درج

  • سرگودھا
نشے میں والدہ اور بھائی پر بیٹے کے خلاف مقدمہ درج

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)اندرون شہر بلاک 24 میں نشے کی حالت میں اپنی والدہ اور چھوٹے بھائی پر مبینہ طور پر تشدد کرنے والے بیٹے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔

ایف آئی آر کے متن کے مطابق ملزم علی حسن اس سے قبل بھی اپنی حقیقی والدہ اور بھائی کو تشدد کا نشانہ بناتا رہا ہے ۔ متاثرہ خاتون نے پولیس کو بتایا کہ 4 جون کو ملزم نشے کی حالت میں گھر آیا اور اسے بالوں سے پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا۔پولیس کے مطابق جب والدہ کو بچانے کے لیے اس کا چھوٹا بیٹا آگے بڑھا تو ملزم نے اسے بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔

 اور بعد ازاں انہیں گھر سے بھی نکال دیا۔متاثرہ خاتون نے اپنے بیان میں مؤقف اختیار کیا ہے کہ ملزم آئس کے نشے کا عادی ہے اور آئے روز گھر میں جھگڑا اور تشدد کرتا ہے ۔پولیس نے درخواست موصول ہونے کے بعد مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔ حکام کے مطابق ملزم کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور اسے جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ماس ٹرانزٹ کیلئے 70 کمرشل عمارتوں کو گرانیکی تیاری ، تاجر سراپا احتجاج

سی ایم پنجاب کبڈی چیمپئن شپ کیلئے ٹرائلز 9جون کو ہونگے

کینٹ کے علاقہ میں مسلک کی بنیاد پر کشیدگی‘روڈ بلاک،پولیس آنے پر فرار

نشہ آور کیپسول سے درزی انتقال کر گیا

پو لیس مقابلوں کے دوران 3 ریکارڈ یافتہ ملزم زخمی حالت میں گرفتار

جلالپورجٹاں:جائیداد کیلئے بہن پر گلیوں میں تشدد ،ملزم گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزاد کشمیر میں پابندی؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سکیورٹی معاملات پر بھی نظر رکھی جائے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
قائد اعظم سے دولتانہ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
آزاد کشمیر: نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائیکل کی یاد میں ایک کالم
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سندھ طاس معاہدہ اور بھارتی آبی دہشت گردی
محمد عبداللہ حمید گل