را نا ثنا ء اﷲ کا بیا ن افسوسنا ک غر یب دشمن ذہنیت کی عکا سی قرار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈویثرنل سیکرٹر ی انفار میشن پاکستا ن پیپلزپارٹی را نا عمیر خا ن سٹی سیکرٹر ی اطلاعات شیخ کا مر ا ن شہزاد نے را نا ثنا ء اﷲ کے بیا ن کو افسوسنا ک غر یب دشمن ذہنیت کی عکا سی قرار د یتے ہو ئے کہا کہ۔۔۔
جس پر و گر ا م کی شفافیت کی گوا ہی آ ئی ا یم ا یف ایشین بینک اور بڑے عالمی ا دا رے دے چکے ہیں ا ن و ہ ا ن کو ا چھا نہیں لگتا ا ن عناصر کی کی سیاست کا مر کز غریب عوا م نہیں بلکہ ا شرافیہ اور کا ر و با ری مفادا ت ہیں بے نظیر انکم سپور ٹ پر و گر ا م کے حوا لہ سے ان کا بیا ن غریب عوا م کے منہ سے لقمہ چھیننے کی با ت ہے ایسے عنا صر شہید بے نظیر بھٹو سے جو بغض اور حسد ر کھتے ہیں ا س کا انتقا م و ہ پنجا ب کے غریب عوا م سے نہ لیں۔