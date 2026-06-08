صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں کو جلد از جلد ترقیاتی کاموں سے نجات دلوائی جائے ، تاجر

  • سرگودھا
شہریوں کو جلد از جلد ترقیاتی کاموں سے نجات دلوائی جائے ، تاجر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) شہر کی تاجر تنظیموں کے عہدیداران نے کمشنر سرگودھا سے استدعا کی ہے کہ وہ شہریوں کو جلد از جلد شہر بھر میں جاری ترقیاتی کاموں کے حوالہ سے جو مشکلات ہیں ان سے نجات دلوائی جائے سٹی روڈ کے ساتھ ہی ٹھیکیدار نے میاں خان روڈ پر کام شروع کر دیا۔

جبکہ پچھلے کام جوں کے توں تو پڑے ہیں جس سے شہریوں کیلئے مشکلات بڑھ رہی ہیں اگر ٹھیکیدار نے مقررہ مدت میں کام پورے نہ کیے تو آنیوالے برسات میں شہر کیلئے مشکلات پیدا ہوں گی ان کاموں کی وجہ سے شہر کے تمام علاقوں میں ٹریفک کا جام ہونا معمول بن کر رہ گیا ہے۔ کمشنر سرگودھا ٹھیکیدار کو ہدایت کریں کہ پہلے ایک کام کو مکمل کر کے پھر اگلے کام کو شروع کریں تاکہ کام بروقت نہ صرف مکمل ہو سکے بلکہ شہریوں کو جو مشکلات ہیں اس سے بھی نجات مل سکے

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

لیموں 600، لہسن 500، ادرک 400 روپے کلو فروخت

اعوان ٹاؤن:سیوریج پائپ لائن منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا گیا

محرم کے ضابطہ اخلاق پر سختی سے عملدرآمد کرائینگے : ڈی سی ننکانہ

پنجاب اسمبلی کا آئندہ اجلاس پیپر لیس ماحول میں منعقد ہوگا : سپیکر

حکومت عوامی امنگوں کا ترجمان بجٹ پیش کرے :جمعیت اہل حدیث

معاشی ،سیاسی بحرانوں کا حل دین اسلام میں : مولانا امجد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
متبادل معاشی نظام ناگزیر ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
معاشرہ سازی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم اور قیاس آرائیاں
کنور دلشاد
سعود عثمانی
رزقِ خاک لہو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جھوٹ سے اجتناب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر