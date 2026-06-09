صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجٹ سے قبل بعض اشیا کی قیمتوں میں 5سے 8فیصد اضافہ

  • سرگودھا
بجٹ سے قبل بعض اشیا کی قیمتوں میں 5سے 8فیصد اضافہ

چیک اینڈ بیلنس مفلوج ، جس کا بجٹ کی آڑ میں بھرپور فائدہ اٹھایا جا رہا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مجوزہ بجٹ میں مختلف اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کی خبریں آنے پر بعض اشیاء کی قیمتوں میں مزید5سے 8فیصد اضافہ،کئی منافع خور اور ذخیرہ اندوزوں نے راتوں رات ناجائز طریقے سے کروڑوں روپے کما لئے ، ذرائع کے مطابق کاسمیٹکس، سگریٹ،کراکری،جنرل اسٹور کی درجنوں آئٹمز سمیت دیگر نوعیت کی لگ بھگ 150 سے زائد مختلف اشیاء کی قیمتوں میں 5سے 8فیصد تک اضافہ کر دیا گیا ،یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ ان میں بیشتر اشیاء کی قیمتوں میں 10فیصد اضافہ حالیہ عید الضحیٰ سے پہلے بھی کیا گیا تھا اور 15روز کے دوران یہ دوسرا اضافہ ہے یہ امر تشویش کا باعث ہے کہ اس حوالے سے سرگودھا میں چیک اینڈ بیلنس پہلے ہی مکمل طور پر مفلوج ہے ، جس کا بجٹ کی آڑ میں بھرپور فائدہ اٹھایا جا رہا ہے یہاں تک کہ کھانے پینے اور روزمرہ کے عام استعمال کی بعض اشیاء بھی ان میں شامل ہیں، جن کی من مرضی کی قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں،اور منافع خوروں و ذخیرہ اندوزوں کی خوب چاندی ہورہی ہے ، صارفین کا کہنا ہے کہ غریب و متوسط طبقے کیلئے دو وقت کی روٹی پورا کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ انتظامی چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کے باعث صورتحال زیادہ گھمبیر ہے ، جس کا حکومت کو نوٹس لے کر نچلی سطح پر عملدرآمد یقینی بنانے کی ضرورت ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام اختلاف کے بجائے اجتماعی بھلائی کا درس دیتا ، یوسف رضا گیلانی

کوریا، پاکستان ایجوکیشن کوریڈور(KPEC) ایکسپو کا افتتاح

پاکستان اور ماریشس کا تجارت، کاروباری روابط بڑھانے پر اتفاق

بی آئی ایس پی کو سیاست کی نذر کرنے سے گریز کیا جائے ، روبینہ خالد

پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرات سے متاثر ، برطانوی ہائی کمشنر

سیکٹر ایف چودہ ، پندرہ میں ترقیاتی کام تیز کرنیکی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قانون اور چہیتے Gogetter
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اٹھائیسویں ترمیم، بجٹ اور شاہ جی کی مسکراہٹ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آزاد جموں و کشمیر اور مہاجرین کی سیٹیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
روپے کی قدرمقرر کرنے کے نقصانات
شاہد کاردار
رشید صافی
بیساکھیوں کا مرہون منت مینڈیٹ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
بالآخر سٹوڈنٹ یونین کا الیکشن ہو گیا
حافظ محمد ادریس