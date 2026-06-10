صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انچارج سی سی ٹی سرگودہا پر قاتلانہ حملہ کی شدید مذمت

  • سرگودھا
انچارج سی سی ٹی سرگودہا پر قاتلانہ حملہ کی شدید مذمت

میانوالی (نامہ نگار)سابق ناظم یونین کونسل چھدرو کیپٹن شاہ عالم خان سماجی شخصیت خواص خان سمیت دیگر نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ۔۔۔

 ہم اہلیان ضلع میانوالی اپنے ضلع کے سپوت ایس پی نصر اللہ خان نیازی انچارج سی سی ٹی سرگودہا پر بھیرہ کے مقام پر ہونے والے قاتلانہ حملہ کی شدید مذمت کرتے ہیں۔سرگودہا میں موجود چند بااثر افراد وڈیروں جرائم پیشہ عناصر کے سرپرستوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں شبہ ہے کہ ایس سی نصراللہ خان نیازی انچارج سی سی ڈی سرگودھا پر ہونے والے قاتلانہ حملہ میں سرگودھا میں موجود وڈیروں کا ہاتھ ملوٹ ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

نیو سبزی منڈی میں ٹرانسپورٹرز کیلئے سہولت ڈیسک بنانے کا فیصلہ

امام احمد رضا یونیورسٹی میں قرآنی جمالیات پر سیمینار

عباسی شہید اسپتال کے ہاؤس جاب ڈاکٹرز کو کورونا الاؤنس کی ادائیگی کا حکم

ڈی آئی جی ایسٹ کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت

گورنر نے ترجمان مسلم لیگ ن سندھ کی عیادت کی

اداکار منیب بٹ کی عبوری ضمانت میں توسیع

آج کے کالمز

ایاز امیر
جہاں بات بنائے نہ بنے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
آگ کا دریا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں …(2)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آزاد کشمیرمیں افہام و تفہیم کی ضرورت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
تختی بدلنے سے تقدیر نہیں بدلتی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صلہ رحمی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر