صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا یونین آف جرنلسٹس (دستور) کے زیر اہتمام تعزیتی اجلاس

  • سرگودھا
سرگودھا یونین آف جرنلسٹس (دستور) کے زیر اہتمام تعزیتی اجلاس

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا یونین آف جرنلسٹس (دستور) کے زیر اہتمام یونین آفس میں ایک تعزیتی اجلاس منعقد ہوا۔

 جس کی صدارت یونین کے صدر جی حسین شاہ نے کی۔ اجلاس میں سینئر صحافی محمد شفیق طاہر کی خوش دامن کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا اور مرحومہ کے ایصالِ ثواب کیلئے فاتحہ خوانی کی گئی۔اجلاس کے شرکاء نے محمد شفیق طاہر اور ان کے اہلِ خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اﷲ تعالیٰ مرحومہ کو اپنی جوارِ رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پسماندگان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب سے بچائو کیلئے مشقیں ، ریسکیو لائیوسٹاک، متعلقہ اداروں کی شرکت

ڈی سی خانیوال کی محرم میں فول پروف سکیورٹی کی ہدایت

ویمن یونیورسٹی میں ٹیک ایکسپو، 42 جدید پراجیکٹس پیش

قصاب ایسوسی ایشن وہاڑی وفد کی ڈی او لائیو اسٹاک سے ملاقات

بااثر افراد کا حکم امتناعی کے باوجود کاشتکار کے رقبے پر قبضہ

گھریلو ناچاقی، خاتون نے زہر کھا کر زندگی ختم کرلی

آج کے کالمز

ایاز امیر
جہاں بات بنائے نہ بنے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
آگ کا دریا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں …(2)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آزاد کشمیرمیں افہام و تفہیم کی ضرورت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
تختی بدلنے سے تقدیر نہیں بدلتی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صلہ رحمی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر