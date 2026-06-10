صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری گاڑیوں کے غیر قانونی اور بے دریغ استعمال کا سخت نوٹس

  • سرگودھا
سرکاری گاڑیوں کے غیر قانونی اور بے دریغ استعمال کا سخت نوٹس

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب نے سرکاری گاڑیوں کے غیر قانونی اور بے دریغ استعمال کا سخت نوٹس لیتے ہوئے سرگودھا سمیت صوبے بھر کے تمام ضلعی محکموں کے سربراہان کو قواعد و ضوابط پر سختی سے عملدرآمد کرانے اور خلاف ورزی کے مرتکب افسران و ملازمین کے خلاف فوری کارروائی کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔

ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے متعدد بار جاری کی جانے والی ہدایات اور پابندیوں کے باوجود مختلف سرکاری محکموں میں سرکاری گاڑیوں کا ذاتی اور غیر سرکاری مقاصد کے لیے استعمال بدستور جاری ہے ۔ بعض مقامات پر سرکاری گاڑیاں دفتری اوقات کے بعد بھی نجی کاموں، گھریلو ضروریات اور دیگر غیر مجاز سرگرمیوں کے لیے استعمال ہونے کی شکایات موصول ہوئی ہیں، جس پر اعلیٰ حکام نے تشویش کا اظہار کیا ہے ،حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ سرکاری گاڑیوں کے غیر ضروری استعمال کے باعث پٹرول اور ڈیزل کے اخراجات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

فرانزک نظام اپ گریڈیشن،28اضلاع میں جدید کرائم سین یونٹ بنیں گے

ایل ڈی اے میں 11افسروں کے تقرر و تبادلے

پیدائش، وفات ، شہری اندراج کا نظام مؤثربنانے پراجلاس

قتل پرخاتون سمیت 3ملزم پکڑے گئے

منہالہ :اراضی تنازعہ پر فائرنگ خاتون سمیت 5افراد زخمی

لاہور میں منکی پاکس کے مزید 2کیسز رپورٹ

آج کے کالمز

ایاز امیر
جہاں بات بنائے نہ بنے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
آگ کا دریا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں …(2)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آزاد کشمیرمیں افہام و تفہیم کی ضرورت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
تختی بدلنے سے تقدیر نہیں بدلتی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صلہ رحمی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر