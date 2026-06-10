سرکاری گاڑیوں کے غیر قانونی اور بے دریغ استعمال کا سخت نوٹس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب نے سرکاری گاڑیوں کے غیر قانونی اور بے دریغ استعمال کا سخت نوٹس لیتے ہوئے سرگودھا سمیت صوبے بھر کے تمام ضلعی محکموں کے سربراہان کو قواعد و ضوابط پر سختی سے عملدرآمد کرانے اور خلاف ورزی کے مرتکب افسران و ملازمین کے خلاف فوری کارروائی کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔
ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے متعدد بار جاری کی جانے والی ہدایات اور پابندیوں کے باوجود مختلف سرکاری محکموں میں سرکاری گاڑیوں کا ذاتی اور غیر سرکاری مقاصد کے لیے استعمال بدستور جاری ہے ۔ بعض مقامات پر سرکاری گاڑیاں دفتری اوقات کے بعد بھی نجی کاموں، گھریلو ضروریات اور دیگر غیر مجاز سرگرمیوں کے لیے استعمال ہونے کی شکایات موصول ہوئی ہیں، جس پر اعلیٰ حکام نے تشویش کا اظہار کیا ہے ،حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ سرکاری گاڑیوں کے غیر ضروری استعمال کے باعث پٹرول اور ڈیزل کے اخراجات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔