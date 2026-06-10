صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خستہ حال درخت سڑک پر کھڑے22 ویلر ٹرالے پر گر گیا

  • سرگودھا
خستہ حال درخت سڑک پر کھڑے22 ویلر ٹرالے پر گر گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) خستہ حال درخت سڑک کنارے کھڑے 22 ویلر ٹرالے پر گر گیا خوشاب روڈ پر نجی ہوٹل کے قریب سڑک کنارے کھڑے 22 ویلر ٹرالے پر سفیدہ کا درخت گر گیا اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور صورتحال کا جائزہ لیا۔

 ریسکیو حکام کے مطابق یہ درخت کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا تھا اور ٹریفک کی امد و رفت میں بھی بہت بڑی رکاوٹ بن گیا اس صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ریسکیو کی امدادی کارروائی کا آغاز کیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق سفیدہ کا درخت کمزور ہونے کے باعث اچانک گر کر سڑک کنارے کھڑے ٹرالے پر آ گرا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

فرانزک نظام اپ گریڈیشن،28اضلاع میں جدید کرائم سین یونٹ بنیں گے

ایل ڈی اے میں 11افسروں کے تقرر و تبادلے

پیدائش، وفات ، شہری اندراج کا نظام مؤثربنانے پراجلاس

قتل پرخاتون سمیت 3ملزم پکڑے گئے

منہالہ :اراضی تنازعہ پر فائرنگ خاتون سمیت 5افراد زخمی

لاہور میں منکی پاکس کے مزید 2کیسز رپورٹ

آج کے کالمز

ایاز امیر
جہاں بات بنائے نہ بنے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
آگ کا دریا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں …(2)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آزاد کشمیرمیں افہام و تفہیم کی ضرورت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
تختی بدلنے سے تقدیر نہیں بدلتی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صلہ رحمی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر