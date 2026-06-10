صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

3پیرا ویٹس گریجویٹ آفیسرز اور 6پیرا ویٹس سٹاف کی بھرتی مکمل

  • سرگودھا
3پیرا ویٹس گریجویٹ آفیسرز اور 6پیرا ویٹس سٹاف کی بھرتی مکمل

ڈپٹی کمشنر نے انٹرن شپ پروگرام کے تحت امیدوارن کے انٹرویو مکمل کئے

میانوالی (نامہ نگار)وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف کے انٹرن شپ پروگرام کے تحت محکمہ لائیو سٹاک ضلع میانوالی میں تین پیرا ویٹس گریجویٹ آفیسرز اور چھ پیرا ویٹس سٹاف کی بھرتی کا عمل میرٹ پر مکمل۔ ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی اور اے ڈی سی آر محمد شاہد کھوکھر کی زیر نگرانی انٹرن شپ پروگرام کے تحت ملازمت حاصل کرنے والے امیدوارن کے انٹرویو مکمل کر لئے گئے ۔انٹرویو کمیٹی میں ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی سربراہ، اے ڈی سی آر محمد شاہد کھوکھر، ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر مطیع الاسلام، اے ڈی آئی او ڈاکٹر شاکر، ڈاکٹر سید عون محمد اسسٹنٹ پروفیسر جھنگ شامل تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

تنازعات کے حل کیلئے تصادم کے بجائے مذاکرات ضروری ، سپیکر

پاکستان کو مریض کو ٹھیک ہونے میں 8، دنیا میں 3 دن لگتے ، وزیر صحت

چلڈرن ہسپتال کو آئندہ مالی سال تک مکمل ، فعال کردینگے ، کمشنر

محرم الحرام کے دوران امن و امان، سکیورٹی انتظامات بہتر کرنیکی ہدایت

بی آئی ایس پی سماجی تحفظ کے نظام میں ریڑھ کی ہڈی بن چکا ،روبینہ خالد

جہاں واردات ہوگی وہاں کا تھانیدار ذمہ دار ہوگا ،آئی جی

آج کے کالمز

ایاز امیر
جہاں بات بنائے نہ بنے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
آگ کا دریا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں …(2)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آزاد کشمیرمیں افہام و تفہیم کی ضرورت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
تختی بدلنے سے تقدیر نہیں بدلتی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صلہ رحمی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر